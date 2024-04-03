Педро: «Счастлив, что смог забить первые мячи и своими голами принёс победу»

Полузащитник «Зенита» Педро дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Сегодня у вас первый матч в стартовом составе. Где и как вы узнали, что выйдете в основе?

- На неделе перед матчем наигрывали состав. Я понимал, что будет шанс выйти в стартовом составе. Благодарен богу, что сегодня была возможность, счастлив, что смог забить первые мячи и своими голами принес победу.

- Сегодня большую часть матча сыграли на одном фланге, слева, потом справа. Все-таки оптимальная позиция Педро какая, где вам удобнее всего?

- Готов закрыть любую позицию в нападении, готов воспользоваться любым свободным пространством, справа, слева. Да, сегодня большую часть времени провел слева, но справа сыграть - тоже никаких проблем.