Точилин: Абаскаль даёт энергию «Спартаку», здесь больше вопросов к игрокам

Российский тренер Александр Точилин отреагировал на интервью наставника «Спартака» Гильермо Абаскаля.

После кубкового матча с «Зенитом» Абаскаль раскритиковал своих футболистов за отсутствие страсти во втором тайме.

По мнению Точилина, Абаскаль обращался к тем игрокам, которые вышли на замену. Специалист отметил, что испанец всегда активен на бровке и заряжает команду.

«По-моему, Абаскаль уже из штанов и кепки выпрыгивал, чтобы показать страсть. Со своей стороны, он дает «Спартаку» энергию. Здесь больше вопросов к футболистам, а не тренеру», — приводит слова Точилина Legalbet.

Напомним, «Спартак» проиграл «Зениту» (1:2) на своем поле в рамках первого матча 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ. Ответный поединок запланирован на 16-18 апреля.