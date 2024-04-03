Главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль может остаться без работы после противостояния с петербургским «Зенитом» в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

Как стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру», испанского специалиста могут отправить в отставку, если команда не покажет хорошую игру и уступит по сумме двух матчей принципиальному сопернику.

Первый матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоится сегодня, 3 апреля, в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 мск.

Срок действующего контракта Абаскаля с «красно-белыми» истекает летом 2025 года.