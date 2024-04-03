Горшков: «Спартаку» в матче с «Зенитом» надо что-то показать, а то они ни одного мяча забить не могут»

Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ), в котором петербургская команда сыграет в гостях со «Спартаком».

Эксперт назвал «Зенит» фаворитом предстоящей встречи, при этом подчеркнув, что на домашней арене «Спартак» постарается сыграть агрессивно в атаке и прервать серию матчей без забитых голов.

«Спартаку» надо что-то показать, а то они ни одного мяча в чемпионате не могут забить. Так как для «красно-белых» матч домашний, они должны активнее играть», — цитирует Горшкова «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 3 апреля. Начало этой игры запланировано на 20:30 по московскому времени.