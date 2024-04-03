Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Горшков: «Спартаку» в матче с «Зенитом» надо что-то показать, а то они ни одного мяча забить не могут»

03 Апреля 2024 • 16:03 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
1 3.35 X 3.80 2 2.03
Через 3 ч. 33 мин.

Бывший игрок «Зенита» Александр Горшков поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ), в котором петербургская команда сыграет в гостях со «Спартаком».

Эксперт назвал «Зенит» фаворитом предстоящей встречи, при этом подчеркнув, что на домашней арене «Спартак» постарается сыграть агрессивно в атаке и прервать серию матчей без забитых голов.

«Спартаку» надо что-то показать, а то они ни одного мяча в чемпионате не могут забить. Так как для «красно-белых» матч домашний, они должны активнее играть», — цитирует Горшкова «РБ Спорт».

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится сегодня, 3 апреля. Начало этой игры запланировано на 20:30 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Горшков ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 03 Апреля
16:03
Горшков: «Спартаку» в матче с «Зенитом» надо что-то показать, а то они ни одного мяча забить не могут»
14:32
Булавин: «Если «Зенит» будет играть вразвалочку, ему будет трудно одолеть «Спартак»
13:13
Мостовой — об игре между «Спартаком» и «Зенитом»: «Какой смысл её смотреть, если всё равно никто не вылетает?»
12:39
Актуальная ставка и прогноз на матч Спартак — Зенит Кубка России — 3 апреля 2024
12:35
Григорян сделал прогноз на точный счёт матча «Спартак» - «Зенит»
12:25
Канчельскис: Последний раз «Спартак» выглядел стабильно при Романцеве
12:00
Тарханов: «Для «Спартака» проигрыш «Зениту» станет провалом сезона»
11:24
Прогноз и ставка от Константина Генича на матч Спартак – Зенит Кубка России – 3 апреля 2024
11:16
Прогноз и ставка от Дениса Казанского на матч Спартак – Зенит Кубка России – 3 апреля 2024
11:03
«Спартак» может уволить Абаскаля после матчей с «Зенитом» - названо условие
11:00
Кого Абаскалю бог подскажет: Угадываем составы «Спартака» и «Зенита» на Дерби двух столиц
02:11
Спартак - Зенит: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02 Апреля
20:45
Эксперт считает, что «Спартак» и «Зенит» выставят сильнейшие составы
19:35
Матч «Спартака» и «Зенита» покажут в кинотеатрах восьми городов России 1
17:23
Шикунов считает, что «Спартак» может обыграть «Зенит»
17:04
Лепёхин: «Говорить, что домашний стадион даст «Спартаку» преимущество в матче с «Зенитом» — нельзя»
16:47
Ахметов — о матче со «Спартаком»: «Будет тяжёлая игра, как и всегда»
15:58
Корнюхин: «Зенит» выглядит предпочтительнее «Спартака», но лёгкой прогулки не будет»
15:26
Актуальный прогноз и ставка на матч Спартак — Зенит Кубка России — 3 апреля 2024
15:03
Гладилин поделился ожиданиями от матчей Кубка России
14:59
Бывший тренер «Спартака» оценил шансы команды обыграть «Зенит»
14:53
«Спартак» забьёт «Зениту»: Деменко высказался о кубковой битве двух столиц
13:42
Тарханов: «Мне кажется, «Спартак» и «Зенит» выпустят основные составы на кубковый матч»
13:12
Мозес восстановился и готов сыграть с «Зенитом»
12:47
Прогноз и ставка на точный счёт матча Спартак — Зенит Кубка России — 3 апреля 2024
12:36
Прогноз на точный счёт матча Спартак — Зенит Кубка России — 3 апреля 2024
11:14
Масалитин: «В матче со «Спартаком» у «Зенита» есть шанс дать возможность передохнуть ведущим игрокам»
10:58
Масалитин: «Спартак» с «Зенитом» в Кубке будут играть на результат»
01 Апреля
20:04
Шикунов высказался о предстоящем матче между «Спартаком» и «Зенитом»
19:41
Источник: Марио Фернандес не сыграет со «Спартаком»
19:38
Александр Кержаков назвал фаворита матча «Спартак» - «Зенит»
19:10
В «Спартаке» ожидают 30 тысяч болельщиков на игру с «Зенитом» 1
14:06
Изидор: «Для меня очень важно обыграть «Спартак» 1
11:09
Титов: «Этот «Зенит» можно обыгрывать»
31 Марта
15:32
Дуарте будет готов сыграть за «Спартак» против «Зенита»
20 Марта
15:55
Бушманов: «Спартаку» нужно цепляться за Кубок России»
13:23
Тарханов: «Спартак» может дать бой «Зениту»
18 Марта
19:30
«Спартак» - «Зенит»: объявлены дата и время кубкового матча
09:26
Кечинов: «Спартаку» будет тяжело пройти «Зенит» в Кубке России»
17 Марта
20:38
Заварзин: «Зенит» посильнее, но «Спартак» может порой сделать что-то на энтузиазме»
17:10
Туфрин — о формате Кубка России: «Стало интереснее, посещаемость матчей возросла»
16 Марта
23:58
Мостовой: «А смысл убирать Абаскаля?»
17:45
Деменко считает, что поражение от «Спартака» может повлиять на «Зенит»
15 Марта
21:08
Прудников: У «Спартака» шансы такие же, как и у «Зенита»
15:53
Пономарёв: «Не исключаю, что «Спартак» пройдёт «Зенит» в Кубке России» 2
15:35
Гришин назвал финалистов Кубка России Пути РПЛ 1
15:16
Гордеев: «Если «Спартак» поймает кураж в кубковых матчах с «Зенитом», то мало никому не покажется»
15:02
«Спартак» может дать бой «Зениту» — Гладилин
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
УЕФА обновил клубный рейтинг - «Реал» на третьем месте «Ливерпуль» установил клубный рекорд в АПЛ Гвардиола назвал фаворита в чемпионской гонке АПЛ Назван клуб с самым дорогим составом - это не «Реал» и «ПСЖ» Суперкомпьютер понизил шансы «Манчестер Сити» на победу в АПЛ, объявился новый фаворит Неймар назвал свой следующий клуб – он не поедет к Месси Гвардиола отчитал Грилиша после ничьей с «Арсеналом» «Ливерпуль» выиграет Премьер-лигу, календарь говорит об этом Гвардиола ноет, Анчелотти счастлив: Почему «Реал» получил преимущество над «Манчестер Сити» Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал»
Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» «Ювентус» может уволить Аллегри Месси назвал претендентов на «Золотой мяч»
Спортивные новости
Плющев не удивлен, что «Локомотив» разгромил «Трактор» в первом матче полуфинала Бывший главный тренер сборной России Плющев прокомментировал ситуацию с Гатиятулиным Кожевников высказался о поражении «Трактора» в первом матче плей-офф КХЛ с «Локомотивом» Канарейкин высказался о будущем Ковальчука Каменский: «Любая из четырёх команд может выиграть Кубок Гагарина» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
56 мин
Урал Урал
Локомотив Москва Локомотив Москва
1
0
2.75 3.60 2.45
Видео
03.04.24 в 18:15
Балтика Балтика
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
3.20 3.00 2.47
Видео
03.04.24 в 20:30
Спартак Москва Спартак Москва
Зенит Зенит
3.30 3.70 2.10
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Апреля
16:27 · Россия. Премьер-лига
«Локомотив» пропускает до 15-й минуты в четырёх играх из пяти после зимней паузы
16:15 · Кубок России
«Локомотив» и в матче с «Уралом» быстро пропустил с углового
16:07 · Кубок России
Ганчаренко не особо волнуется из-за обилия травм
16:03 · Кубок России
Горшков: «Спартаку» в матче с «Зенитом» надо что-то показать, а то они ни одного мяча забить не могут»
16:00 · Кубок России
Галактионов: «Матч с «Уралом» сродни маленькому финалу»
15:43 · Кубок России
Карсаков считает, что ЦСКА будет непросто в матче с «Балтикой»
15:30 · Кубок России
«Урал» - «Локомотив»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
15:09 · Россия. Премьер-лига
Геннадий Морозов: Если «Спартак» выиграет Кубок, то сезон прошёл не зря
15:02 · Кубок России
Без Дзюбы: «Локомотив» назвал состав на игру с «Уралом»
14:32 · Кубок России
Булавин: «Если «Зенит» будет играть вразвалочку, ему будет трудно одолеть «Спартак»
14:11 · Кубок России
Голенков рассказал, считает ли серию пенальти лотереей
13:26 · Кубок России
Игрок «Химок» Терехов: «Я рассчитывал на победу в Кубке России»
13:26 · Кубок России
Балахнин заявил, что «Ростову» будет очень сложно выиграть Кубок России
13:13 · Кубок России
Мостовой — об игре между «Спартаком» и «Зенитом»: «Какой смысл её смотреть, если всё равно никто не вылетает?»
12:35 · Кубок России
Григорян сделал прогноз на точный счёт матча «Спартак» - «Зенит»
Все новости