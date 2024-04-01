Шикунов высказался о предстоящем матче между «Спартаком» и «Зенитом»

Александр Шикунов, экс-спортивный директор «красно-белых, рассказал, чего ждёт от предстоящего матча Кубка России, в котором «Спартак» на своём поле примет «Зенит».

Встреча, напомним, пройдёт в Москве 3 апреля, начало запланировано на 20:30 по столичному времени.

Шикунов отметил, что матчи между «Спартаком» и «Зенитом» всегда вызывают интерес у болельщиков, и не важно, какими составами играют команды.

- Хочется, чтобы мы увидели борьбу, и я уверен, что она будет, потому что эти два клуба не могут без нее, когда играют между собой, - приводит слова Шикунова «Матч ТВ».

В недавнем матче, что прошёл месяц назад в рамках чемпионата России, команды разошлись в Санкт-Петербурге нулевой ничьей.