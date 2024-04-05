Эракович обратился к болельщикам «Зенита»

Сербский защитник питерского «Зенита» Страхинья Эракович обратился к двенадцатому игроку своей команды. Серб отметил уровень поддержки, который болельщики оказали «Зениту» на выезде в матче против «Спартака».

«На игре было много наших болельщиков. Я хочу их поблагодарить – в атмосфере, которую они создали, играть было очень приятно. Очень надеюсь, что на игре с «Балтикой» будет ещё круче», - говорит Эракович телеканалу «Матч ТВ».

Зенитовцам, напомним, удалось обыграть «Спартак» в минувшую среду со счётом 2:1. Дублем отличился молодой бразильский новичок Педро.

Игра «Зенита» и «Балтики» пройдёт в грядущее воскресенье, 7 апреля в рамках Российской премьер-лиги.