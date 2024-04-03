Геннадий Морозов: Если «Спартак» выиграет Кубок, то сезон прошёл не зря

Бывший футболист «Спартака» Геннадий Морозов поделился мнением о перспективах столичного клуба в РПЛ и Кубке России.

Эксперт признался, что хотел бы увидеть борьбу «Спартака» за медали и победу команды в национальном Кубке. При этом Морозов считает, что у «красно-белых» немного шансов на бронзу.

«Кубок будет престижнее выиграть, чем взять бронзу в чемпионате. Это такое мини чемпионство», — приводит слова Морозова Legalbet.

Сегодня, 3 апреля, «Спартак» примет на своем поле «Зенит» в рамках первого матча 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ. Старт поединок должен состояться в 20:30 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которая будет доступна на портале LiveResult.