Титов — об игре Угальде за «Спартак»: «Добротное приобретение»

Экс-хавбек «Спартака» Егор Титов поделился мнением о форварде московского клуба Манфреде Угальде.

Напомним, что костариканец отличился забитым мячом в первом полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом» (1:2). Петербуржцы ответили двумя голами в исполнении 18-летнего бразильского нападающего Педро.

«Видно, что парень мастеровитый, добавил «Спартаку» агрессии впереди. Пока это действительно добротное приобретение. Другое дело — как он раскроется в этой команде, которая испытывает большие проблемы? Очень сложно показать себя во всей красе в этом «Спартаке», — приводит слова прославленного футболиста издание «СЭ».

Добавим, что ответная игра запланирована на 17 апреля. Матч состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».