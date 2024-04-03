В «Зените» высказались о лучшем игроке матча со «Спартаком»: «Педро – супер»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев поделился мнением о победе петербургского клуба над «Спартаком» в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России.

Игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «сине-бело-голубых». В этой встрече 18-летний бразилец Педро отличился двумя забитыми мячами. Московская команда ответила голом в исполнении костариканца Манфреда Угальде.

«Педро – супер. Все остальные комментарии завтра», - цитирует руководителя клуба издание «МК-Спорт».

Ответная игра между коллективами состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.