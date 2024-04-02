Масалитин: «Спартак» с «Зенитом» в Кубке будут играть на результат»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о предстоящем матче 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ), в котором «Спартак» примет на своём поле «Зенит».

По мнению эксперта, обе команды будут настроены на результат и не станут отказываться от возможной победы в этом турнире.

«Кубок важен всем, никто от него просто так не откажется. Трофей уже маячит, поэтому «Спартак» с «Зенитом» будут играть на результат. Хотя, возможно, появятся ребята, которые имели мало игровой практики», — цитирует Масалитина «Газета.Ру».

Первый матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоится уже завтра, 3 апреля, в Москве. Начало — в 20:30 по местному времени.