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Кубок России

Масалитин: «Спартак» с «Зенитом» в Кубке будут играть на результат»

02 Апреля 2024 • 10:58 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
1 3.35 X 3.80 2 2.03
03.04 20:30

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин высказался о предстоящем матче 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ), в котором «Спартак» примет на своём поле «Зенит».

По мнению эксперта, обе команды будут настроены на результат и не станут отказываться от возможной победы в этом турнире.

«Кубок важен всем, никто от него просто так не откажется. Трофей уже маячит, поэтому «Спартак» с «Зенитом» будут играть на результат. Хотя, возможно, появятся ребята, которые имели мало игровой практики», — цитирует Масалитина «Газета.Ру».

Первый матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоится уже завтра, 3 апреля, в Москве. Начало — в 20:30 по местному времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Валерий Масалитин ещё теги

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СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
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