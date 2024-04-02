Тарханов: «Мне кажется, «Спартак» и «Зенит» выпустят основные составы на кубковый матч»

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ) между «Спартаком» и «Зенитом».

По мнению эксперта, в этом принципиальном противостоянии команды выпустят на поле свои основные составы.

«Конечно, у обеих команд достаточно квалифицированных футболистов, чтобы провести ротацию. Но мне кажется, выйдут основные исполнители, поскольку это принципиальное противостояние», — приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

Матч «Спартак» — «Зенит» состоится завтра, 3 апреля, в Москве. Начало этой игры запланировано на 20:30 по местному времени.