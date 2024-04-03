«Спартак» повёл в матче с «Зенитом» после дебютного гола Угальде

В главном матче этой кубковой стадии встречаются «Спартак» и «Зенит». Уже на 12-й минуте поединка «красно-белые» вышли вперёд. Это случилось после заброса в центр штрафной на Александра Соболева, в борьбе мяч отскочил к Манфреду Угальде, который сходу метров с 10 вколотил мяч впритирку с левой штангой ворот «Зенита». Это дебютный гол для Угальде в «Спартаке». Его команда повела со счетом 1:0. Напомним, что после этого поединка никто не вылетит, так как соперникам предстоит провести еще и ответный поединок.

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