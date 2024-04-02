Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча «красно-белых» против «Зенита» в Кубке России.

- В пути РПЛ осталось две пары: «Спартак» - «Зенит» и «Балтика» - ЦСКА. Вас сильно удивит, если в первой паре «Спартак» пройдет питерцев?

- В Кубках обычно нет фаворитов, но учитывая, что будет двухматчевое противостояние, предпочтительнее выглядят шансы «Зенита». Тем более, второй матч пройдет в Питере, и там тактика будет выстраиваться в зависимости от итогов первой встречи. Конечно, можно представить вариант, что хозяева крупно выиграют в первом матче, и тогда второй может превратиться в формальность, но я сомневаюсь в таком раскладе. Игра в Москве будет серьезная. «Спартаку» надо восстанавливать свой авторитет и попробовать пробиться в следующую стадию турнира. Тем более, в чемпионате ловить уже нечего.

- «Спартак» не забивает уже три матча в чемпионате. Увидим ли мы победу москвичей в среду?

- Я мало верю в это, потому что качество игры не позволяет рассчитывать на такой результат. «Зенит» учтет ошибки матча с «Крыльями Советов», в котором он рассчитывал победить малыми усилиями. Завтра будет игра на результат, и питерцы как минимум будут играть на ничью. А в целом, они являются фаворитами встречи.

Елена Григорьевская