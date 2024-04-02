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«Спартак» забьёт «Зениту»: Деменко высказался о кубковой битве двух столиц эксклюзив

02 Апреля 2024 • 14:53 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
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03.04 20:30

Экс-игрок «Спартака» и «Зенита» Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о предстоящем кубковом дерби.

- Какой результат наиболее вероятен в кубковом матче с «Зенитом»?

- Будет равная игра. Не думаю, что «Зенит» будет на голову выше «Спартака». Уверен, обе команды выставят оптимальный состав. Хотя у питерцев нет второго состава, как мы привыкли говорить. Клуб борется за чемпионство. У него есть футболисты, которые выходят в основном составе и не выходят. Но мотивация есть у всех. Не думаю, что команда Семака будет оттягивать решение задачи по прохождению в следующий раунд турнира, но даже проигравший не выбывает из кубка, а опускается в Путь регионов. В любом случае это дерби, и мы увидим интересную игру.

- Какие козыри есть у «Спартака»?

- Я почему-то уверен, что «Спартак» обязательно забьет и прервет свою безголевую серию.

- Видите кризис у атаки красно-белых?

- Моменты есть. Просто игроки их не реализовывают. Но я уверен, что «Зениту» красно-белые забьют.

- Фактор отсутствия Промеса сильно сказывается на игре «Спартака» впереди?

- Он существует. Когда нет Промеса, тяжело о чем-то говорить, но он все-таки делал много индивидуальных действий. Отсутствие Квинси отмечают и сами ребята, потому что в атаке многое было на нем завязано.

- Как вам Зиньковский в роли сменщика Промеса?

- Он молодец. Старается помочь команде своими индивидуальными действиями. У нас сейчас мало таких игроков. А у Зиньковского хорошо получается играть на скорости. Думаю, пройдет еще немного времени, и он сможет заменить Промеса.

- Скоро в команду может вернуться Шамар Николсон, который находится в аренде. Этот нападающий поможет «Спартаку» или его стоит опять отправить в аренду?

- Он поможет в чемпионате России. Другое дело, как быстро у него пойдет. Ему нужно забить, чтобы он быстрее вписался в команду.

- В прошлом туре «Спартак» и «Зенит» потеряли очки. Больше удивились результату «Зенита» с «Крыльями Советов»?

- Да. Самарцы – молодцы. Они разобрали игру «Зенита» и не дали сопернику много забить, хотя моменты у гостей были. Кто-то сейчас говорит, что питерцы вальяжно вышли на этот матч, но я так не думаю. Здесь надо отдать должное команде Осинькина. Она билась, старалась. Где-то их спас вратарь. Но они все равно достаточно уверенно смотрелись против «Зенита».

- А «Спартак» в матче с «Уралом» разочаровал?

- Здесь опять-таки надо похвалить вратаря гостей, который не раз спасал свою команду. Да, может «Спартак» не создал много моментов, но зато они были стопроцентные.

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Елена Григорьевская

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Максим Деменко ещё теги

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