Андрей Мостовой опять травмировался

Андрей Мостовой, полузащитник питерского «Зенита» обратно заменён в матче Кубка России против «Спартака».

Футболист сборной России вышел на поле на 64-й минуте встречи, однако в следующие 15 минут он столкнулся с игроком соперника Даниилом Хлусевичем и продолжить игру не смог. В итоге россиянина поменяли на бразильского легионера «Зенита» Артура, который этот матч начал на скамейке запасных.

Напомним, что благодаря голевому подвигу молодого вингера Педро «Зенит» смог перевернуть игру против «Спартака». Питерцы ведут – 2:1, матч близится к завершению. Его текстовая трансляция проходит на нашем портале.