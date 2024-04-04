Орлов: «Даже Аршавин не стартовал так ярко, как Педро в «Зените»

Известный комментатор Геннадий Орлов поделился мнением о форварде «Зенита» Педро, ярко проявившего себя в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России с московской командой.

Напомним, что встреча между коллективами завершилась со счётом 2:1 в пользу петербургского клуба, в составе которого дубль оформил бразилец Педро. «Красно-белые» ответили забитым мячом в исполнении костариканца Манфреда Угальде.

«Я советский футбол хорошо знал и сейчас стараюсь вспомнить, кто в таком юном возрасте так же выстреливал. Только Эдуард Стрельцов так заявил о себе в 17 лет в 1950-е годы. В российском периоде у нас такого 18-летнего не было. Даже Андрей Аршавин, лучший футболист России последних десятилетий, начинал не так ярко», — цитирует журналиста издание «Чемпионат».

Добавим, что ответная игра запланирована на 17 апреля. Матч состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».