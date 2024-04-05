Пономарёв: Следующая игра в чемпионате покажет, что Педро из себя представляет

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв дал свой комментарий о полуфинальном матче Кубка России, в котором «Спартак» на своём поле потерпел поражение от «Зенита».

Напомним, встреча завершилась победой петербургского клуба со счётом 2:1. В составе «сине-бело-голубых» дубль оформил бразильский новичок Педро. Ответная игра пройдёт 16-18 апреля на «Газпром-Арене».

Пономарёв отметил, что «Зениту» удалось победить благодаря Педро.

- Следующая игра в чемпионате покажет, что он из себя представляет. Я специально буду за ним наблюдать. В кубковой игре он себя здорово проявил. Но тут и «Спартак» виноват. В обороне разве так играют?, - приводит слова Пономарёва Betonmobile.

«Зенит» объявил о переходе Педро в начале января 2024 года из бразильского клуба «Коринтианс». Контракт с игроком рассчитан до 2028 года. На молодежном чемпионате Южной Америки в январе прошлого года Педро принял участие в восьми матчах сборной Бразилии и забил два гола. После турнира он дебютировал в основе «Коринтианса».