Семшов оценил шансы «Спартака» в ответном матче с «Зенитом»

Российский тренер Игорь Семшов поделился мнением о том, есть ли у «Спартака» шансы в ответном матче с «Зенитом».

Напомним, 3 апреля «красно-белые» проиграли на своем поле санкт-петербургскому клубу (1:2) в первом матче 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ.

«Шансы всегда есть. Все зависит от составов. Когда есть два матча, можно ротировать состав. Во второй игре нет права на ошибку», — приводит слова Семшова портал «РБ Спорт».

Ответный полуфинальный поединок Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком» должен пройти 16-18 апреля.

Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.

