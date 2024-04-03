Семак: «Второй тайм сыграли совсем по-другому, активнее, моменты создавали и забили хорошие мячи»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- На 37-й минуте вы поменяли схему и роли игроков. Что шло не так, почему потребовалась эта перемена?

- Да нет, первый тайм, независимо от схемы, по которой вышли, провели плохо. Очень много было потерь, мало движения, агрессии, отборов, подборов, поэтому здесь дело не в схеме. А вышли так, потому что хотели поберечь того же Эраковича. При схеме с тремя это менее энергозатратная позиция. Учитывая, что у нас у Марио и Дугласа проблемы, по сути один номинальный крайний защитник, Караваев, остался. Поэтому попытались немножко поберечь Эраковича. Потом перестроились. Но дело не в схеме. Второй тайм сыграли совсем по-другому, активнее, моменты создавали и забили хорошие мячи.

- Насколько для вас сегодня удивительной была игра Педро, его дубль и вообще его действия?

- Не удивительно. Мы много говорим о том, что парень талантливый, молодой, а молодым игрокам, многим из них, присуща нестабильность, ему нужно набирать и адаптироваться к более взрослому, если можно так сказать, футболу, потому что он на взрослом уровне практически еще не играл и только начинает делать свои первые шаги.

- Сегодняшний дубль означает, что он должен выходить и в старте чемпионата?

- Это означает, что он сегодня забил два мяча и заслуженно стал лучшим игроком матча. Больше ничего.

- В начале второго тайма вы разговаривали с Карасёвым по поводу руки Соболева при голевой скидке. На ваши доводы что вам судья ответил?

- Он сказал, что не может такого быть, потому что на ВАРе сидят люди, и руки там быть не может. Я ответил: «Ну, ладно».

- Этот момент в связи с победой уже не такие эмоции вызывает?

- Зачем разговаривать о судействе? Моментов было достаточно, кто хочет, тот разберет. Но в любом случае не считаю нужным об этом говорить.