Более идеального попадания не бывает - Педро оформил дубль, зарядив в девятку ворот «Спартака»

В эти минуты «Спартак» играет против «Зенита» в кубковом матче. Столичная команда выиграла первый тайм благодаря голевому удару Манфреда Угальде. После перерыва соперник перевернул ход игры двумя выстрелами Педро с левого края штрафной. Первая попытка исполнена низом в дальнюю часть ворот без шансов для голкипера, пойманного на противоходе. Вскоре он же атаковал из-под Романа Зобнина идеально точно в дальнюю девятку. И вот уже «Зенит» ведет со счетом 2:1 перед ответным, домашним матчем.

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