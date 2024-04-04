В «Зените» считают, что гол «Спартака» нужно было отменять

Александр Медведев, который в «Зените» возглавляет правление, высказался по поводу гола «Спартака» в кубковом матче команд.

По мнению Медведева, гол «Спартака» нужно было отменять из-за нарушения правил в атаке.

«Хотелось бы отметить, что хоть «Спартак» и вышел на игру заряженным, но его гол засчитывать было нельзя, поскольку Александр Соболев подыграл себе рукой, прежде чем принять мяч на грудь и отдать пас под голевой удар», - цитирует Медведева «РИА Новости».

Напомним, что «Зенит» добился волевой победы в гостях у «Спартака» со счётом 2:1. В составе питерцев автором дубля стал Педро, который пополнил состав команды в зимнее трансферное окно.

Через две недели «Зенит» и «Спартак» проведут ответный кубковый матч в Санкт-Петербурге.