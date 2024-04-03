Педро стал самым молодым автором гола «Зенита» в Кубке России

Вечером среды «Спартак» и «Зенит» бьются в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Юный игрок атаки питерцев Педро своим дублем буквально перевернул игру, сначала на 55-й минуте сравняв счёт, а на 65-й минуте – выведя питерцев вперёд.

Как сообщает «Цифроскоп», Педро теперь стал самым молодым автором гола в Кубке России в истории «Зенита». Бразильцу сегодня 18 лет и 58 дней. Отметим, что сегодня Педро забил свои первые голы за питерский клуб.

Напомним, что в первом тайме «Спартак» вывел вперёд костариканец Манфред Угальде. Следить за концовкой принципиального поединка можно на нашем портале в формате текстовой трансляции.