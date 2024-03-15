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Кубок России

Гордеев: «Если «Спартак» поймает кураж в кубковых матчах с «Зенитом», то мало никому не покажется» эксклюзив

15 Марта 2024 • 15:16 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
02.04 19:00

Футбольный эксперт Андрей Гордеев в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о жеребьёвке следующей стадии Кубка России.

- Самая интересная пара: «Зенит» - «Спартак». Питерцы совсем недавно не смогли выиграть у «Спартака» дома. Как расцениваете шансы «красно-белых» на прохождение такого соперника, учитывая, что вторая игра пройдет в Питере?

- Кубковые матчи отличаются от игр чемпионата. Недавний пример – это матч «Химок» с «Краснодаром». Так что в этом турнире могут быть любые сюрпризы. Игра может пойти или не получиться с обеих сторон. Но «Зенит» сейчас выглядит во всех отношениях увереннее «Спартака», цельнее, серьезнее. Но если москвичи поймают кураж в этих матчах, то мало никому не покажется. Это очень интересная пара.

- Первый матч пройдет в Москве. Это может уменьшить шансы «Спартака» на выход в следующую стадию Кубка?

- Возможно и наоборот. Иногда лучше начинать дома, потому что на родном стадионе хозяева комфортнее себя чувствуют. Предпосылок для удачной игры больше. А вот когда ты находишься в роли догоняющего, это очень сложно. Особенно, когда это матчи уровня плей-офф. Их лучше дома начинать.

- Однако, у «Оренбурга» не получилось удержать домашнее преимущество в ответном матче со «Спартаком».

- Понятно, что гарантий нет. Но в целом, статистика дает больше 60% на успех в противостоянии команде, которая стартует дома. Но, несмотря ни на какую статистику, «Зенит» для меня фаворит.

- ЦСКА досталась «Балтика». Тут есть интрига, учитывая, что решающий матч пройдет в Москве?

- Каждая команда имеет шанс, но понятно, что фаворитом будет ЦСКА. Будет что-то из ряда вон выходящее, если «армейцы» не пройдут дальше. Судя по последним матчам этого клуба, из зимнего перерыва команда вышла в хорошем настроении.

- Что думаете о паре «Ахмат» - «Оренбург»?

- Конечно, тут есть интрига. Но я бы отдал предпочтение «Ахмату», потому что он играет первый матч дома, и это даст преимущество.

- «Урал» примет «Локомотив». Ожидаете упорное противостояние в этой паре, или «железнодорожники» - очевидные фавориты?

- Зная «Урал» и его характер, простой игры точно не получится. В этой паре сложно спрогнозировать исход. Хотя москвичи смотрятся помощнее.

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- Любопытная пара: «СКА-Хабаровск» - «Динамо». Не считаете, что у клуба ФНЛ практически нет шансов, учитывая то, как сейчас выглядит «Динамо»?

- «СКА-Хабаровск» любит заявить о себе. Команда там играющая, видна организация. Но я думаю, что этого все равно будет мало. «Динамо» пройдет дальше.

- Если говорить о паре «Химки» - «Ростов», здесь ждете борьбу, учитывая, что химчане сейчас являются одними из лидеров ФНЛ?

- Судя по последнему матчу ростовчан с «Краснодаром», у дружины Карпина есть настрой и понимание, чего команда хочет. Отдаю предпочтение «Ростову».

- Но «Химки» выбили из Кубка «Краснодар», чего никто не ожидал.

- Да. «У «Краснодара» что-то не заладилось после зимней паузы, он забуксовал. Но такое бывает. У команды еще все впереди.

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Елена Григорьевская

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