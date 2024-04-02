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Кубок России

Гладилин поделился ожиданиями от матчей Кубка России эксклюзив

02 Апреля 2024 • 15:03 Комментировать
СКА-Хабаровск
...
Динамо Москва
Через 2 ч. 7 мин.

Ветеран «Спартака» Валерий Гладилин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матчей Кубка России.

- Что думаете о противостоянии в паре «Балтика» - ЦСКА?

- Здесь равная пара. «Балтика» в чемпионате пытается уцелеть. Но есть шанс выйти в финал Кубка России, что было бы очень серьезным достижением для Игнашевича и его команды. Так что балтийцы будут играть на победу в двух матчах, чтобы проскочить ЦСКА.

- В четвертьфиналах Пути регионов матчи пройдут на вылет. Какие расклады в паре «Ахмат» - «Оренбург»?

- Я думаю, шансы равны. Сейчас качество своего поля роли не играет. Тем не менее, считаю фаворитом «Ахмат».

- Какие ожидания от матча «Урал» - «Локомотив»?

- У «Урала» свои задачи, но и у «железнодорожников» они есть. В чемпионате им ловить уже нечего, а выиграть кубок было бы просто отлично. Так что мотивация у москвичей будет высокая. Я бы поставил на «Локомотив» в этой паре.

- «СКА-Хабаровск» примет «Динамо» в Питере. Не сомневаетесь в победе москвичей или, учитывая разгромное поражение от «Ростова», такой уверенности нет?

- Не сомневаюсь в том, что «Динамо» пройдет дальше. Оно классом выше, и игроки там более мастеровитые. Плюс есть опытный тренер, который если и будет ротировать состав, то с учетом всех рисков. Осечка в предыдущем туре опустила на землю команду Лички и никаких шапкозакидательских настроений от того, что встречаются с представителем ФНЛ, у «Динамо» не будет. Учитывая, что к чемпионству москвичи не готовы, они будут стараться использовать шанс выиграть Кубок России.

- «Ростов» все три весенних матча чемпионата выиграл. «Химки» сейчас лидируют в ФНЛ, выбили из Кубка «Краснодар». Какие ожидания от матча?

- Думаю, Карпин не даст расслабиться своей команде, чтобы не получилось так, как с «Краснодаром». Так что «Ростов» пройдет дальше.

Елена Григорьевская

Бывший тренер «Спартака» оценил шансы команды выбить «Зенит» из Кубка России

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва ЦСКА Москва Ростов Химки Балтика Урал Динамо Москва Валерий Гладилин Оренбург СКА-Хабаровск Ахмат ещё теги

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