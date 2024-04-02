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Эксперт считает, что «Спартак» и «Зенит» выставят сильнейшие составы

02 Апреля 2024 • 20:45 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
1 3.35 X 3.80 2 2.03
Через 23 ч. 12 мин.

Вечером 3 апреля в рамках Пути РПЛ Кубка России нас ждёт первый из двух топовых матчей пары «Спартака» и «Зенита». Максим Деменко, бывший российский футболист полагает, что команды выставят боевые составы.

«Скорее всего, составы будут боевые, это полуфинал турнира. Но то, что даже проигравший не вылетит окончательно, оставляет возможность для экспериментов. Но я склоняюсь к тому, что и те и другие выставят сильнейших», - говорит Деменко Vprognoze.by.

Ранее официальные соцсети «Спартака» сообщили о том, что матч будет показан в кинотеатрах восьми городов России. Стартовый свисток игры, напомним, прозвучит в 20:30 – это московское время.

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Спартак Москва Зенит Максим Деменко ещё теги

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