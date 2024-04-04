Червиченко считает, что «Зенит» продаст Педро дороже Малкома

Экс-владелец «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об игре нападающего «Зенита» Педро дос Сантоса в матче с «красно-белыми».

Напомним, 18-летний бразилец оформил дубль в минувшем матче. Первая встреча 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ завершилась победой «Зенита» над «Спартаком» со счетом 2:1.

«Педро — это нечто. Он и ранее выглядел неплохо, а со «Спартаком» блестящий матч выдал», — приводит слова Червиченко «Чемпионат».

По мнению функционера, в будущем «Зенит» сможет продать Педро дороже Малкома, который уехал в Саудовскую Аравию за 60 миллионов евро.

В составе «сине-бело-голубых» Педро провел пять матчей во всех турнирах и записал на свой счет два забитых мяча.