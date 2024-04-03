Ловчев объяснил победу «Зенита» над «Спартаком»

Вечером среды питерский «Зенит» оформил волевую победу над московским «Спартаком» - 2:1. Евгений Ловчев, футбольный эксперт объяснил, благодаря чему питерскому клубу удалось перевернуть игру. Ведь, напомним, повёл первым «Спартак» благодаря голу Манфреда Угальде.

«Зенит» выходил на игру без трех игроков центра поля, после у команды появились игроки основы - игра сразу поменялась. Во втором тайме «Спартак» было не узнать. Впрочем, «Зенит» тоже, но со знаком «плюс», - говорит Ловчев для телеканала «Матч Премьер».

Победу «Зениту», напомним, принёс молодой бразильский вингер Педро. Кстати, на момент дубля Педро всего 18 лет и 54 дня.

Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде