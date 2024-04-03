Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Ловчев объяснил победу «Зенита» над «Спартаком»

03 Апреля 2024 • 22:53 Комментировать
Спартак Москва
1:2
Зенит
окончен

Вечером среды питерский «Зенит» оформил волевую победу над московским «Спартаком» - 2:1. Евгений Ловчев, футбольный эксперт объяснил, благодаря чему питерскому клубу удалось перевернуть игру. Ведь, напомним, повёл первым «Спартак» благодаря голу Манфреда Угальде.

«Зенит» выходил на игру без трех игроков центра поля, после у команды появились игроки основы - игра сразу поменялась. Во втором тайме «Спартак» было не узнать. Впрочем, «Зенит» тоже, но со знаком «плюс», - говорит Ловчев для телеканала «Матч Премьер».

Победу «Зениту», напомним, принёс молодой бразильский вингер Педро. Кстати, на момент дубля Педро всего 18 лет и 54 дня.

Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Евгений Ловчев ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 03 Апреля
23:00
Александр Мостовой: «Бог неправильно подсказал Семаку стартовый состав «Зенита»
22:58
«Педро войдёт в историю «Зенита». Агент Гарсия — о дубле футболиста в матче со «Спартаком»
22:56
Семак: «Второй тайм сыграли совсем по-другому, активнее, моменты создавали и забили хорошие мячи»
22:53
Ловчев объяснил победу «Зенита» над «Спартаком»
22:46
Педро: «Счастлив, что смог забить первые мячи и своими голами принёс победу»
22:31
Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России 5
22:26
Арбитр Федотов оценил эпизод с первым голом «Зенита» в ворота «Спартака» 1
22:18
Андрей Мостовой опять травмировался 1
22:11
Педро стал самым молодым автором гола «Зенита» в Кубке России 1
22:05
Более идеального попадания не бывает - Педро оформил дубль, зарядив в девятку ворот «Спартака»
21:56
Педро впервые забил за «Зенит» - «Спартаку»
21:54
Педро сравнял счёт в матче «Спартак» - «Зенит»
21:36
Судья Федотов уверен, что гол «Спартака» в ворота «Зенита» нельзя было засчитывать 3
20:50
Угальде оформил дебютный гол за «Спартак» лишь в пятом матче за клуб
20:49
«Спартак» повёл в матче с «Зенитом» после дебютного гола Угальде
20:37
Семак объяснил выход на поле трёх центральных защитников 3
20:28
Абаскаль: «Чтобы забивать голы, необходимо моменты создавать»
20:00
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 14
19:31
Соболев – в основе «Спартака» на битву с «Зенитом»
19:31
«Зенит» объявил состав на матч со «Спартаком»
18:42
Бышовец объяснил, почему Зиньковский – не замена Промесу
18:30
Дьяков: «Кубок России «Спартаку» важнее, чем третье место РПЛ»
16:03
Горшков: «Спартаку» в матче с «Зенитом» надо что-то показать, а то они ни одного мяча забить не могут»
15:09
Геннадий Морозов: Если «Спартак» выиграет Кубок, то сезон прошёл не зря
14:32
Булавин: «Если «Зенит» будет играть вразвалочку, ему будет трудно одолеть «Спартак»
13:13
Мостовой — об игре между «Спартаком» и «Зенитом»: «Какой смысл её смотреть, если всё равно никто не вылетает?»
12:39
Актуальная ставка и прогноз на матч Спартак — Зенит Кубка России — 3 апреля 2024
12:35
Григорян сделал прогноз на точный счёт матча «Спартак» - «Зенит»
12:25
Канчельскис: Последний раз «Спартак» выглядел стабильно при Романцеве
12:00
Тарханов: «Для «Спартака» проигрыш «Зениту» станет провалом сезона»
11:24
Прогноз и ставка от Константина Генича на матч Спартак – Зенит Кубка России – 3 апреля 2024
11:16
Прогноз и ставка от Дениса Казанского на матч Спартак – Зенит Кубка России – 3 апреля 2024
11:03
«Спартак» может уволить Абаскаля после матчей с «Зенитом» - названо условие
11:00
Кого Абаскалю бог подскажет: Угадываем составы «Спартака» и «Зенита» на Дерби двух столиц 1
02:11
Спартак - Зенит: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02 Апреля
20:45
Эксперт считает, что «Спартак» и «Зенит» выставят сильнейшие составы
19:35
Матч «Спартака» и «Зенита» покажут в кинотеатрах восьми городов России 1
17:23
Шикунов считает, что «Спартак» может обыграть «Зенит»
17:04
Лепёхин: «Говорить, что домашний стадион даст «Спартаку» преимущество в матче с «Зенитом» — нельзя»
16:47
Ахметов — о матче со «Спартаком»: «Будет тяжёлая игра, как и всегда»
15:58
Корнюхин: «Зенит» выглядит предпочтительнее «Спартака», но лёгкой прогулки не будет»
15:26
Актуальный прогноз и ставка на матч Спартак — Зенит Кубка России — 3 апреля 2024
15:03
Гладилин поделился ожиданиями от матчей Кубка России
14:59
Бывший тренер «Спартака» оценил шансы команды обыграть «Зенит»
14:53
«Спартак» забьёт «Зениту»: Деменко высказался о кубковой битве двух столиц
13:42
Тарханов: «Мне кажется, «Спартак» и «Зенит» выпустят основные составы на кубковый матч»
13:12
Мозес восстановился и готов сыграть с «Зенитом»
12:47
Прогноз и ставка на точный счёт матча Спартак — Зенит Кубка России — 3 апреля 2024
12:36
Прогноз на точный счёт матча Спартак — Зенит Кубка России — 3 апреля 2024
11:14
Масалитин: «В матче со «Спартаком» у «Зенита» есть шанс дать возможность передохнуть ведущим игрокам»
10:58
Масалитин: «Спартак» с «Зенитом» в Кубке будут играть на результат»
01 Апреля
20:04
Шикунов высказался о предстоящем матче между «Спартаком» и «Зенитом»
19:41
Источник: Марио Фернандес не сыграет со «Спартаком»
19:38
Александр Кержаков назвал фаворита матча «Спартак» - «Зенит»
19:10
В «Спартаке» ожидают 30 тысяч болельщиков на игру с «Зенитом» 1
14:06
Изидор: «Для меня очень важно обыграть «Спартак» 1
11:09
Титов: «Этот «Зенит» можно обыгрывать»
31 Марта
15:32
Дуарте будет готов сыграть за «Спартак» против «Зенита»
20 Марта
15:55
Бушманов: «Спартаку» нужно цепляться за Кубок России»
13:23
Тарханов: «Спартак» может дать бой «Зениту»
18 Марта
19:30
«Спартак» - «Зенит»: объявлены дата и время кубкового матча
09:26
Кечинов: «Спартаку» будет тяжело пройти «Зенит» в Кубке России»
17 Марта
20:38
Заварзин: «Зенит» посильнее, но «Спартак» может порой сделать что-то на энтузиазме»
17:10
Туфрин — о формате Кубка России: «Стало интереснее, посещаемость матчей возросла»
16 Марта
23:58
Мостовой: «А смысл убирать Абаскаля?»
17:45
Деменко считает, что поражение от «Спартака» может повлиять на «Зенит»
15 Марта
21:08
Прудников: У «Спартака» шансы такие же, как и у «Зенита»
15:53
Пономарёв: «Не исключаю, что «Спартак» пройдёт «Зенит» в Кубке России» 2
15:35
Гришин назвал финалистов Кубка России Пути РПЛ 1
15:16
Гордеев: «Если «Спартак» поймает кураж в кубковых матчах с «Зенитом», то мало никому не покажется»
15:02
«Спартак» может дать бой «Зениту» — Гладилин
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
УЕФА обновил клубный рейтинг - «Реал» на третьем месте Назван клуб с самым дорогим составом - это не «Реал» и «ПСЖ» Неймар назвал свой следующий клуб – он не поедет к Месси «Ливерпуль» выиграет Премьер-лигу, календарь говорит об этом Гвардиола ноет, Анчелотти счастлив: Почему «Реал» получил преимущество над «Манчестер Сити» Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Педри назвал команды, которые встретятся в финале Лиги чемпионов Клопп высказался о чемпионской гонке в АПЛ «Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер Маттеус назвал лучшего кандидата на пост тренера «Баварии»
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико» «Ювентус» может уволить Аллегри
Спортивные новости
Шестаков назвал фаворита Кубка Гагарина Кузнецов назвал команды, которые выйдут в финал Кубка Гагарина «У «Металлурга» есть небольшое преимущество»: Экс-главный тренер сборной России – о победе в Кубке Гагарина Канарейкин считает, что у «Металлурга» есть преимущество в серии с «Автомобилистом» Бывший главный тренер сборной России не считает «Автомобилист» аутсайдером в серии с «Металлургом» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Урал Урал
Локомотив Москва Локомотив Москва
1
0
2.75 3.60 2.45
Видео
Окончен
Балтика Балтика
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
0
1
3.20 3.00 2.47
Видео
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Зенит Зенит
1
2
3.30 3.70 2.10
Видео
04.04.24 в 19:30
Ахмат Ахмат
Оренбург Оренбург
2.07 3.50 3.55
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Апреля
23:00 · Кубок России
Александр Мостовой: «Бог неправильно подсказал Семаку стартовый состав «Зенита»
22:58 · Кубок России
«Педро войдёт в историю «Зенита». Агент Гарсия — о дубле футболиста в матче со «Спартаком»
22:56 · Кубок России
Семак: «Второй тайм сыграли совсем по-другому, активнее, моменты создавали и забили хорошие мячи»
22:53 · Кубок России
Ловчев объяснил победу «Зенита» над «Спартаком»
22:46 · Кубок России
Педро: «Счастлив, что смог забить первые мячи и своими голами принёс победу»
22:26 · Кубок России
Арбитр Федотов оценил эпизод с первым голом «Зенита» в ворота «Спартака» 1
22:18 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой опять травмировался 1
22:11 · Кубок России
Педро стал самым молодым автором гола «Зенита» в Кубке России 1
22:05 · Кубок России
Более идеального попадания не бывает - Педро оформил дубль, зарядив в девятку ворот «Спартака»
21:57 · Россия. Премьер-лига
Руслан Нигматуллин назвал проблему Галактионова
21:56 · Кубок России
Педро впервые забил за «Зенит» - «Спартаку»
21:54 · Кубок России
Губерниев призвал не спешить с отставкой Галактионова: «Не надо пороть горячку»
21:54 · Кубок России
Педро сравнял счёт в матче «Спартак» - «Зенит»
21:44 · Россия. Премьер-лига
Игнашевич подтвердил, что Фамейе пропустит четыре недели
21:36 · Кубок России
Судья Федотов уверен, что гол «Спартака» в ворота «Зенита» нельзя было засчитывать 3
Все новости