Губерниев — о поражении «Спартака»: «Как только у «Зенита» выходит основа, разница в мастерстве становится пугающей!»

Популярный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался о первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России между московским «Спартаком» и петербургским «Зенитом».

Напомним, что игра завершилась со счётом 2:1 в пользу «сине-бело-голубых». В этой встрече 18-летний бразилец петербуржцев Педро отличился двумя забитыми мячами. Московская команда ответила голом в исполнении костариканца Манфреда Угальде.

«Хороший футбол. Этому «Спартаку» пока тяжело с этим «Зенитом» играть. Старались, конечно. Но как только основа у «Зенита» выходит, разница в мастерстве становится пугающей!» — написал журналист в своём телеграм-канале.

К слову, ответная игра между коллективами состоится 17 апреля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.