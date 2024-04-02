Первый матч московского «Спартака» и питерского «Зенита» в рамках Пути РПЛ Кубка России покажут кинотеатры «Синема Парк» в восьми городах России – в Воронеже, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Перми, Рязани, Сочи, Тюмени и Челябинске. Об этом официально рапортует пресс-служба «красно-белых».

«В кино все «красно-белые» также смогут приобрести атрибутику «Спартака» или соответствующий комбо-набор, это сделает просмотр игры еще более запоминающимся», - отметили в «Спартаке».

Напомним, что матч «Спартака» и «Зенита» пройдёт завтра, 3 апреля на московской «Лукойл Арене». Это будет первый очный поединок команд в двухматчевом противостоянии. Стартовый свисток - в 20:30 по московскому времени.