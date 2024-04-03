Александр Мостовой: «Бог неправильно подсказал Семаку стартовый состав «Зенита»

Бывший российский футболист и начинающий тренер Александр Мостовой покритиковал Сергея Семака, наставника «Зенита» за выбор стартового состава на игру против «Спартака» (2:1) в Пути РПЛ Кубка России.

«Первый тайм от «Зенита» был безобразным. Представьте, если у них будет постоянно такой состав как в первом тайме, какое бы место у них было? Было видно – скорее надо выпустить лидеров», - делится Мостовой с «Чемпионатом».

Напомним, что «Зенит» благодаря дублю молодого вингера Педро смог увезти из Москвы выездную победу. Ответный матч пройдёт через пару недель уже в Питере.

За «Спартак» отличился молодой форвард Манфред Угальде.

«Перед игрой со «Спартаком» бог неправильно подсказал Семаку состав», - заключил Мостовой.

«Зенит» включился и затоптал «Спартак»