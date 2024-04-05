«Зенит» обратился в ЭСК после победы над «Спартаком»

На днях «Зенит» обыграл «Спартак» на выезде со счётом 2:1 в матче Кубка России. После игры питерский клуб направил обращение в экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза. «Сине-бело-голубые» хотят получить разъяснения по голу спартаковца Манфреда Угальде. В Санкт-Петербурге считают, что в ходе голевой атаки имела место быть игра рукой со стороны Александра Соболева.

Напомним, что победа «Зенита» на «Лукойл Арене» получилась волевой. В составе «сине-бело-голубых» автором дубля стал зимний новичок – Педро.

17 апреля «Зенит» и «Спартак» проведут ответный матч на «Газпром Арене».

В «Зените» считают, что гол «Спартака» нужно было отменять