«Зенит» вышел в лидеры по числу волевых побед в Кубке России

Вечером среды питерский «Зенит» оформил волевую победу над московским «Спартаком» в рамках Кубка России. Встречались команды на стадии полуфинала Пути РПЛ, благодаря дублю молодого дарования Педро зенитовцы победили принципиального соперника со счётом 2:1.

Как сообщает «Цифроскоп», «Зенит» после игры вышел в чистейшие лидеры Кубка России по числу волевых побед. Их у петербургского клуба набралось шесть, это на одну больше, чем у московского ЦСКА – лучшего клуба по числу завоеваний Кубка России.

Больше подробностей о минувшем матче «красно-белых» и «сине-бело-голубых» читайте в нашем послематчевом ревью.