Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

«Зенит» вышел в лидеры по числу волевых побед в Кубке России

03 Апреля 2024 • 23:22 Комментировать
Спартак Москва
1:2
Зенит

Вечером среды питерский «Зенит» оформил волевую победу над московским «Спартаком» в рамках Кубка России. Встречались команды на стадии полуфинала Пути РПЛ, благодаря дублю молодого дарования Педро зенитовцы победили принципиального соперника со счётом 2:1.

Как сообщает «Цифроскоп», «Зенит» после игры вышел в чистейшие лидеры Кубка России по числу волевых побед. Их у петербургского клуба набралось шесть, это на одну больше, чем у московского ЦСКА – лучшего клуба по числу завоеваний Кубка России.

Больше подробностей о минувшем матче «красно-белых» и «сине-бело-голубых» читайте в нашем послематчевом ревью.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит

Новости по матчу

03 Апреля
23:55
Губерниев — о поражении «Спартака»: «Как только у «Зенита» выходит основа, разница в мастерстве становится пугающей!»
23:38
В «Зените» высказались о лучшем игроке матча со «Спартаком»: «Педро – супер»
23:36
«Спартак» упрочил антирекорд Кубка России
23:22
«Зенит» вышел в лидеры по числу волевых побед в Кубке России
23:09
Абаскаль: «Вероятно, «Зенит» не был готов к матчу, а мы были готовы» 2
23:00
Александр Мостовой: «Бог неправильно подсказал Семаку стартовый состав «Зенита»
22:58
«Педро войдёт в историю «Зенита». Агент Гарсия — о дубле футболиста в матче со «Спартаком»
22:56
Семак: «Второй тайм сыграли совсем по-другому, активнее, моменты создавали и забили хорошие мячи» 1
22:53
Ловчев объяснил победу «Зенита» над «Спартаком»
22:47
«Зенит» включился и затоптал «Спартак»: кто из «красно-белых» провалил матч на Кубок России? Ставим оценки 1
22:46
Педро: «Счастлив, что смог забить первые мячи и своими голами принёс победу»
22:31
Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России 6
22:26
Арбитр Федотов оценил эпизод с первым голом «Зенита» в ворота «Спартака» 1
22:18
Андрей Мостовой опять травмировался 1
22:11
Педро стал самым молодым автором гола «Зенита» в Кубке России 1
22:05
Более идеального попадания не бывает - Педро оформил дубль, зарядив в девятку ворот «Спартака»
21:56
Педро впервые забил за «Зенит» - «Спартаку»
21:54
Педро сравнял счёт в матче «Спартак» - «Зенит»
21:36
Судья Федотов уверен, что гол «Спартака» в ворота «Зенита» нельзя было засчитывать 3
20:50
Угальде оформил дебютный гол за «Спартак» лишь в пятом матче за клуб
20:49
«Спартак» повёл в матче с «Зенитом» после дебютного гола Угальде
20:37
Семак объяснил выход на поле трёх центральных защитников 3
20:28
Абаскаль: «Чтобы забивать голы, необходимо моменты создавать»
20:00
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 14
19:31
Соболев – в основе «Спартака» на битву с «Зенитом»
19:31
«Зенит» объявил состав на матч со «Спартаком»
18:42
Бышовец объяснил, почему Зиньковский – не замена Промесу
18:30
Дьяков: «Кубок России «Спартаку» важнее, чем третье место РПЛ»
16:03
Горшков: «Спартаку» в матче с «Зенитом» надо что-то показать, а то они ни одного мяча забить не могут»
15:09
Геннадий Морозов: Если «Спартак» выиграет Кубок, то сезон прошёл не зря
14:32
Булавин: «Если «Зенит» будет играть вразвалочку, ему будет трудно одолеть «Спартак»
13:13
Мостовой — об игре между «Спартаком» и «Зенитом»: «Какой смысл её смотреть, если всё равно никто не вылетает?»
12:39
Актуальная ставка и прогноз на матч Спартак — Зенит Кубка России — 3 апреля 2024
12:35
Григорян сделал прогноз на точный счёт матча «Спартак» - «Зенит»
12:25
Канчельскис: Последний раз «Спартак» выглядел стабильно при Романцеве
12:00
Тарханов: «Для «Спартака» проигрыш «Зениту» станет провалом сезона»
11:24
Прогноз и ставка от Константина Генича на матч Спартак – Зенит Кубка России – 3 апреля 2024
11:16
Прогноз и ставка от Дениса Казанского на матч Спартак – Зенит Кубка России – 3 апреля 2024
11:03
«Спартак» может уволить Абаскаля после матчей с «Зенитом» - названо условие
11:00
Кого Абаскалю бог подскажет: Угадываем составы «Спартака» и «Зенита» на Дерби двух столиц 1
02:11
Спартак - Зенит: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02 Апреля
20:45
Эксперт считает, что «Спартак» и «Зенит» выставят сильнейшие составы
19:35
Матч «Спартака» и «Зенита» покажут в кинотеатрах восьми городов России 1
17:23
Шикунов считает, что «Спартак» может обыграть «Зенит»
17:04
Лепёхин: «Говорить, что домашний стадион даст «Спартаку» преимущество в матче с «Зенитом» — нельзя»
16:47
Ахметов — о матче со «Спартаком»: «Будет тяжёлая игра, как и всегда»
15:58
Корнюхин: «Зенит» выглядит предпочтительнее «Спартака», но лёгкой прогулки не будет»
15:26
Актуальный прогноз и ставка на матч Спартак — Зенит Кубка России — 3 апреля 2024
15:03
Гладилин поделился ожиданиями от матчей Кубка России
14:53
«Спартак» забьёт «Зениту»: Деменко высказался о кубковой битве двух столиц
13:42
Тарханов: «Мне кажется, «Спартак» и «Зенит» выпустят основные составы на кубковый матч»
13:12
Мозес восстановился и готов сыграть с «Зенитом»
12:47
Прогноз и ставка на точный счёт матча Спартак — Зенит Кубка России — 3 апреля 2024
12:36
Прогноз на точный счёт матча Спартак — Зенит Кубка России — 3 апреля 2024
11:14
Масалитин: «В матче со «Спартаком» у «Зенита» есть шанс дать возможность передохнуть ведущим игрокам»
10:58
Масалитин: «Спартак» с «Зенитом» в Кубке будут играть на результат»
01 Апреля
20:04
Шикунов высказался о предстоящем матче между «Спартаком» и «Зенитом»
19:41
Источник: Марио Фернандес не сыграет со «Спартаком»
19:38
Александр Кержаков назвал фаворита матча «Спартак» - «Зенит»
19:10
В «Спартаке» ожидают 30 тысяч болельщиков на игру с «Зенитом» 1
14:06
Изидор: «Для меня очень важно обыграть «Спартак» 1
11:09
Титов: «Этот «Зенит» можно обыгрывать»
31 Марта
15:32
Дуарте будет готов сыграть за «Спартак» против «Зенита»
20 Марта
15:55
Бушманов: «Спартаку» нужно цепляться за Кубок России»
13:23
Тарханов: «Спартак» может дать бой «Зениту»
18 Марта
19:30
«Спартак» - «Зенит»: объявлены дата и время кубкового матча
09:26
Кечинов: «Спартаку» будет тяжело пройти «Зенит» в Кубке России»
17 Марта
20:38
Заварзин: «Зенит» посильнее, но «Спартак» может порой сделать что-то на энтузиазме»
17:10
Туфрин — о формате Кубка России: «Стало интереснее, посещаемость матчей возросла»
16 Марта
23:58
Мостовой: «А смысл убирать Абаскаля?»
17:45
Деменко считает, что поражение от «Спартака» может повлиять на «Зенит»
15 Марта
21:08
Прудников: У «Спартака» шансы такие же, как и у «Зенита»
15:53
Пономарёв: «Не исключаю, что «Спартак» пройдёт «Зенит» в Кубке России» 2
15:35
Гришин назвал финалистов Кубка России Пути РПЛ 1
15:16
Гордеев: «Если «Спартак» поймает кураж в кубковых матчах с «Зенитом», то мало никому не покажется»
15:02
«Спартак» может дать бой «Зениту» — Гладилин
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
УЕФА обновил клубный рейтинг - «Реал» на третьем месте Назван клуб с самым дорогим составом - это не «Реал» и «ПСЖ» Неймар назвал свой следующий клуб – он не поедет к Месси «Ливерпуль» выиграет Премьер-лигу, календарь говорит об этом Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Гвардиола ноет, Анчелотти счастлив: Почему «Реал» получил преимущество над «Манчестер Сити» Педри назвал команды, которые встретятся в финале Лиги чемпионов Клопп высказался о чемпионской гонке в АПЛ «Манчестер Юнайтед» готовит рекордный трансфер Маттеус назвал лучшего кандидата на пост тренера «Баварии»
«Спартак» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» «Ювентус» может уволить Аллегри Месси назвал претендентов на «Золотой мяч»
Спортивные новости
Шестаков назвал фаворита Кубка Гагарина Кузнецов назвал команды, которые выйдут в финал Кубка Гагарина «У «Металлурга» есть небольшое преимущество»: Экс-главный тренер сборной России – о победе в Кубке Гагарина Канарейкин считает, что у «Металлурга» есть преимущество в серии с «Автомобилистом» Бывший главный тренер сборной России не считает «Автомобилист» аутсайдером в серии с «Металлургом» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
Окончен
Балтика Балтика
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
0
1
3.20 3.00 2.47
Видео
Окончен
Спартак Москва Спартак Москва
Зенит Зенит
1
2
3.30 3.70 2.10
Видео
04.04.24 в 19:30
Ахмат Ахмат
Оренбург Оренбург
2.07 3.50 3.55
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
03 Апреля
23:55 · Кубок России
Губерниев — о поражении «Спартака»: «Как только у «Зенита» выходит основа, разница в мастерстве становится пугающей!»
23:38 · Кубок России
В «Зените» высказались о лучшем игроке матча со «Спартаком»: «Педро – супер»
23:36 · Кубок России
«Спартак» упрочил антирекорд Кубка России
23:22 · Кубок России
«Зенит» вышел в лидеры по числу волевых побед в Кубке России
23:00 · Кубок России
Александр Мостовой: «Бог неправильно подсказал Семаку стартовый состав «Зенита»
22:58 · Кубок России
«Педро войдёт в историю «Зенита». Агент Гарсия — о дубле футболиста в матче со «Спартаком»
22:56 · Кубок России
Семак: «Второй тайм сыграли совсем по-другому, активнее, моменты создавали и забили хорошие мячи» 1
22:53 · Кубок России
Ловчев объяснил победу «Зенита» над «Спартаком»
22:46 · Кубок России
Педро: «Счастлив, что смог забить первые мячи и своими голами принёс победу»
22:26 · Кубок России
Арбитр Федотов оценил эпизод с первым голом «Зенита» в ворота «Спартака» 1
22:18 · Россия. Премьер-лига
Андрей Мостовой опять травмировался 1
22:11 · Кубок России
Педро стал самым молодым автором гола «Зенита» в Кубке России 1
22:05 · Кубок России
Более идеального попадания не бывает - Педро оформил дубль, зарядив в девятку ворот «Спартака»
21:57 · Россия. Премьер-лига
Руслан Нигматуллин назвал проблему Галактионова
21:56 · Кубок России
Педро впервые забил за «Зенит» - «Спартаку»
Все новости