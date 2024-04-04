Тарханов: «Россияне в «Спартаке» сильнее россиян в «Зените»

Бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «Зенита» над «Спартаком» (2:1) в матче Кубка России.

— Педро – главное юное дарование РПЛ?

— Думаю, да. Наших дарований мало сейчас.

— Сейчас нет таких же талантливых россиян?

— Да. Хотя Салтыков и Тюкавин выглядят неплохо, но они постарше. В Бразилии и Европе много футболистов, которые рано зажигаются. Ямаль «Барселону» тащит в 16 лет.

— Неужели «Зенит» сейчас во всем превосходит «Спартак»?

— Да, по игрокам «Зенит» сильнее «Спартака». Наверное, россияне в «Спартаке» сильнее россиян в «Зените», — сказал Тарханов.

Ответный матч 1/2 финала Кубка России Пути РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 16-18 апреля.