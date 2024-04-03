Дьяков: «Кубок России «Спартаку» важнее, чем третье место РПЛ»

Виталий Дьяков, бывший защитник московского «Динамо» и «Ростова», а ныне футбольный эксперт порассуждал о целях московского «Спартака». Вечером среды «красно-белым» предстоит сыграть в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России с «Зенитом».

«Трофей всегда важнее. Второе, третье место — это совсем другое. А ещё теперь нет еврокубков, ЛЧ, которая приносит деньги. Борьба за серебро, бронзу уже не такая как раньше», - рассказывает Дьяков Legalbet.

Напомним, что текстовую трансляцию битвы «Спартака» и «Зенита» проведёт наш портал. Стартовый свисток прозвучит в 20:30, время московское.