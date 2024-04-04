Борис Игнатьев: «Педро – одно из главных юных дарований РПЛ»

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» отреагировал на победу «Зенита» над «Спартаком» (2:1) в матче Кубка России.

«По борьбе, накалу, и содержанию матч был отличным. Если в нашей лиге будет побольше таких матчей, то зрительский интерес к российскому футболу вырастет.

Конечно, Педро – одно из главных юных дарований РПЛ. Вопрос в другом. Нам надо стремиться к тому, чтобы у нас самих были игроки такого калибра. Нам не хватает футболистов, которые в одиночку могут решить исход матчей. Мы пока не можем похвастаться такими игроками. Опять это Педро, опять это Артур или какой-то другой иностранец. У нас много футболистов среднего уровня. Что-то сделает – и мы уже в восторге. Но нам нужны Педро! Такие притягивают внимание и заставляют болельщиков охать и ахать», – сказал Игнатьев.

Напомним, в минувшем кубковом матче со «Спартаком» Педро оформил дубль.

Ответный полуфинальный поединок Пути РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» пройдет 16-18 апреля.