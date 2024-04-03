Соболев – в основе «Спартака» на битву с «Зенитом»

В среду вечером «Спартак» будет принимать «Зенит» в первом матче 1/2 финала верхней части сетки Кубка России. Рулевой московской команды Гильермо Абаскаль принял решение включить в стартовый состав таких игроков:

Селихов, Денисов, Дуарте, Бабич, Хлусевич, Классен, Умяров, Пруцев, Бонгонда, Соболев, Угальде.

«Спартак» и «Зенит» начнут матч в момент, когда стрелки часов в Москве будут показывать 20:30. Следить за развитием событий на поле «Лукойл Арены» можно будет в текстовой трансляции, которую проведёт портал LiveResult.

Отметим, что в Пути РПЛ противостояния состоят из двух матчей – ответный матч «Зенит» и «Спартак» проведут 17 апреля.