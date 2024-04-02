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Лепёхин: «Говорить, что домашний стадион даст «Спартаку» преимущество в матче с «Зенитом» — нельзя»

02 Апреля 2024 • 17:04 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
1 3.35 X 3.80 2 2.03
03.04 20:30

Бывший игрок «Зенита» Константин Лепёхин высказался о предстоящем матче 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ) между «сине-бело-голубыми» и «Спартаком».

Лепёхин не смог назвать фаворита этой игры, усомнившись в том, что домашняя арена предоставит ощутимое преимущество московской команде.

«Я считаю, что большинству футболистов без разницы, где играть. Поэтому говорить, что домашний стадион даст какое-то глобальное преимущество – нельзя. Это было 30-40 лет назад, когда судейство было не очень адекватное», — цитирует Лепёхина «Чемпионат».

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоится завтра, 3 апреля, в Москве. Начало этой игры запланировано на 20:30.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Константин Лепёхин ещё теги

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