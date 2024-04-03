«Спартак» упрочил антирекорд Кубка России

Московский «Спартак» вечером 3 апреля в рамках первого полуфинального матча Пути РПЛ проиграл дома «Зениту» (1:2). Примечателен этот матч тем, что «красно-белые» открыли счёт в первом тайме и вели продолжительное время, но во втором тайме пропустили дубль от Педро.

Как сообщает «Цифроскоп», после поражения «Спартак» упрочил свой антирекорд в рамках Кубка России. Теперь у клуба накопилось восемь поражений в рамках турнира по ходу матчей, в которых «красно-белые» изначально вели. Больше нет ни у кого.

Напомним, что ранее «Зенит» вырвался в чистые лидеры Кубка России по числу волевых побед, обогнав московский ЦСКА.