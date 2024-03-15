Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о жеребьёвке Кубка России.

- Как оцениваете соперника ЦСКА по Кубку России? «Армейцам» досталась «Балтика».

- Удачный жребий. Если бы достался «Зенит» - было бы хуже. А так я думаю, ЦСКА все равно серьезно отнесется к этому противостоянию, потому что сейчас слабых противников не бывает. Тем более, это уже борьба за выход в полуфинал. Если расслабишься – обязательно будут проблемы. Легкой победы я не жду. Придется попотеть, но я думаю, «армейцы» одолеют «Балтику» даже у нее дома.

- Самая интригующая пара – «Зенит» - «Спартак». Какие ваши прогнозы?

- Первый матч будет в Москве, и это хорошо. Я видел недавнюю игру «Спартака» с «Оренбургом». Без Промеса он даже лучше смотрелся. Раньше ребята все время надеялись на Квинси, а сейчас все играют. Молодцы. Хорошая командная игра получилась. Так что не исключаю, что «красно-белые» пройдут «Зенит».

- Какая команда больше нравится в весенней части сезона: «Спартак» или «Зенит»?

- Питерцы с потерей нескольких футболистов как-то осиротели и поблекли. А «Спартак» в последнем матче здорово прибавил.

- Что касается Пути регионов, ждете каких-то сюрпризов?

- Они вполне могут быть. Например, «Динамо» возьмет и проиграет «СКА-Хабаровску». Это неплохая команда. Мне она нравится. Результат здесь может быть любой. Кому как повезет.

- Если говорить о паре «Химки» - «Ростов», здесь ждете борьбу, учитывая, что химчане сейчас являются одними из лидеров ФНЛ?

- Талалаев сделал очень неплохую команду. Она может преподнести сюрприз. Тем более встреча будет для них домашняя. Я был удивлен, что «Химки» смогли выбить «Краснодар». Поэтому «быки» и уволили тренера. Хотя это было зря, на мой взгляд. «Краснодар» проводит удачный сезон, было везение. Хотя я всегда был уверен, что «быки» откатятся вниз, как и «Крылья Советов».

- В этой паре для вас фаворит – «Ростов»?

- Команде Карпина будет очень сложно, тем более на выезде. «Ростов» мне вообще не нравится по игре. Какая-то расхлябанная команда, не собранная. А «Химкам» Талалаев поставил очень хорошую игру. Надежную. Ребята прессингуют по всему полю. Физика у них хорошая. Там что я бы поставил здесь на «Химки», а не на «Ростов».

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- Могут «Химки» оказаться «темной лошадкой» и попасть, например, в финал Кубка?

- Вряд ли. Еще одного соперника они смогут пройти, а дальше уже будет тяжеловато.

- Как оцениваете шансы команд в паре «Урал» - «Локомотив»?

- «Урал» - неплохой клуб, а «железнодорожники» сейчас на распутье. Игра у них потерялась, поблекла. На Дзюбу они все время надеются, а он никакой. Так что москвичам будет сложно.

- Как видите противостояние «Ахмата» с «Оренбургом»?

- «Оренбург» мне сейчас не нравится. «Ахмат» смотрится поинтереснее и, думаю, пройдет дальше. Тем более он играет дома. Терять грозненцам нечего. Они находятся внизу турнирной таблицы, и на Кубок будут очень надеяться.

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Елена Григорьевская