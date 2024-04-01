Титов: «Этот «Зенит» можно обыгрывать»

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от противостояния «красно-белых» с «Зенитом» в полуфинале Кубка России.

По мнению эксперта, против нынешнего «Зенита» у «Спартака» есть неплохие шансы добиться успеха.

«Этот «Зенит» можно обыгрывать и нужно с ними играть. Если «Спартак» вылетит в Кубке, в РПЛ отрыв большой, то однозначно сезон будет не самым лучшим», — цитирует Титова Metaratings.

Напомним, первый матч между «Спартаком» и «Зенитом» пройдёт в ближайшую среду, 3 апреля, в Москве на «Лукойл Арене». Начало — в 20:30 по местному времени. Ответная встреча этих команд состоится через две недели.