Дебютный дубль Педро перекрыл первый гол Угальде: «Зенит» обыграл «Спартак» в Кубке России

«Спартак» и «Зенит» сыграли в рамках Кубка России по футболу. Матч плей-офф Пути РПЛ состоялся 3 апреля на стадионе «Открытие Арена».

Главной афишей этой стадии Кубка России естественно стала битва «Спартака» и «Зенита». Но в этот раз ожиданий от топ-клубов было не так много. Во-первых, полуфинал Пути РПЛ состоит из двух матчей, да и не вылетает никто из турнира, только падает в Путь регионов. Так что, рвать вены именно сегодня никто не собирался. Да и состояние не лучшее, «Спартак» за три весенних тура РПЛ не забил ни разу, атака потухла без Промеса. «Зенит» потерял очки в Самаре и сейчас больше сосредоточен на РПЛ, где надо делать решающее ускорение за золотом.

Семак ротировал состав: в старте появились Коваленко, Ахметов, Родригао, Мантуан, Педро, Сергеев. А вот Абаскаль изменений почти не сделал, дав отдых лишь Зиньковскому, Зобнину и Максименко. «Спартак» вышел не только более основным составом, но и явно с большим желанием. «Зенит» в первом тайме почти не двигался, видимо, питерцы были согласны на очередные 0:0. Но «Спартак» такой сценарий не поддержал.

Уже на 12-й минуте Бонгонда выполнил мягкий заброс к 11-метровой отметке, от Соболева в борьбе с Родригао мяч отскочил на Угальде, а набежавший Манфред слёту пробил в угол – 1:0. Есть дебютный гол костариканца. «Спартак» и дальше атаковал больше, лучше, но слишком много сумбура впереди не позволяло выносить из этого преимущества опасные моменты. «Зенит» же ответил только проходом Педро перед самым перерывом. Молодой бразилец оббежал человек пять, сместившись слева, и дальним ударом вонзил мяч в штангу. Селихов не доставал – повезло.

Второй тайм начался совсем иначе. Вместо Коваленко (провалил игру) и Алипа вышли Вендел с Нино, а инициативу забрал «Зенит». Теперь позиционные атаки были на ворота Селихова, «Спартак» без паники оборонялся. Правда, всего 10 минут. Прострел справа привёл к столкновению Сергеева и Селихова, мяч отскочил к Венделу, а тот доставил его на Педро. И 18-летний бразилец закрутил аккурат под штангу, мимо распластавшегося Умярова – 1:1.

Прошло ещё 10 минут и Педро оформил дубль. Вендел из центра покатил налево, там его молодой партнёр стянул на себя Зобнина, примерился и шикарным обводящим ударом вонзил мяч в дальнюю штангу, от которой тот оказался в сетке – 1:2. И после этого «Зенит» давление продолжил. Педро опять стянул на себя внимание и покатил левее на Сергеева. Иван по шаблону палил в дальний угол, но мяч врезался в штангу и отскочил в поле.

В концовке «Зенит» тоже больше атаковал, без всяких проблем доведя матч до победы. А «Спартак» будто подменили после первых 45 минут – проиграли «красно-белые» в первом матче 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России.