«Зенит» объявил состав на матч со «Спартаком»

В среду вечером футбольная Россия будет следить за дерби двух столиц в Кубке России – «Спартак» против «Зенита». Наставник питерской команды Сергей Семак решил выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Кержаков, Караваев, Эракович, Алип, Родригао, Барриос, Коваленко, Ахметов, Мантуан, Педро, Сергеев.

Матч между «Спартаком» и «Зенитом» начнётся в 20:30 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет на портале LiveResult – там пройдёт текстовая трансляция.

Добавим, что ответная игра между «Зенитом» и «Спартаком» пройдёт 17 апреля. В ней будет разыграна путёвка в финал Пути РПЛ Кубка России.