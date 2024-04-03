Канчельскис: Последний раз «Спартак» выглядел стабильно при Романцеве

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о предстоящей игре «Спартака» и «Зенита».

«На бумаге «Зенит» — фаворит, а на футбольном поле будет видно. Когда последний раз «Спартак» выглядел стабильно? По-моему, последний раз при Романцеве», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

По мнению эксперта, сейчас «Зенит» не является грозной силой, поэтому в предстоящем матче на первое место выйдет самоотдача игроков.

Первый полуфинальный матч Кубка России Пути РПЛ между «Спартаком» и «Зенитом» пройдет в среду, 3 апреля. Начало встречи запланировано на 20:30 по столичному времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию игры на портале LiveResult.