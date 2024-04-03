«Педро войдёт в историю «Зенита». Агент Гарсия — о дубле футболиста в матче со «Спартаком»

Футбольный агент Луис Фернандо Гарсия, представляющий интересы форварда «Зенита» Педро, оценил игру своего клиента в первом полуфинальном матче Кубка России со «Спартаком» (2:1).

Напомним, что в этой встрече 18-летний бразилец отличился двумя забитыми мячами. Московская команда отметила голом в исполнении костариканца Манфреда Угальде.

«Педро очень молод и будет развиваться ещё. Он войдёт в историю «Зенита». Это не его максимум. Ему всего 18 лет«, — приводит слова Гарсии издание «СЭ».

Добавим, что ответная игра между коллективами состоится 16 апреля в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.