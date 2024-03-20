Тарханов: «Спартак» может дать бой «Зениту»

Известный российский тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от противостояния «Спартака» и «Зенита» в 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ).

Специалист назвал «сине-бело-голубых» фаворитами этой пары, при этом отметив, что «Спартак» способен дать бой своему сопернику.

«По сумме двух матчей питерский клуб имеет больше шансов на общую победу. Но понимаю, что случиться может всё, что угодно. Конечно, уровень игроков «Спартака» достаточно неплохой, и они могут дать бой», — приводит слова Тарханова Бобсоккер.Ру.

Напомним, первый матч между «Спартаком» и «Зенитом» состоится в начале апреля в Москве. В текущем сезоне эти команды встречались между собой уже два раза. Первую встречу выиграла команда из Санкт-Петербурга (3:1), а вторая игра завершилась с ничейным счётом 0:0.