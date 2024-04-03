Арбитр Федотов оценил эпизод с первым голом «Зенита» в ворота «Спартака»

Известный судья Игорь Федотов поделился мнением о первом забитом мяче «Зенита» в ворота «Спартака» в первом матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России.

«Гол «Зенита» в ворота «Спартака» забит правильно. Никакого фола Сергеева на Селихове не было, игровое столкновение, после которого Селихов спокойно занял место в воротах. Что касается того, что Сергеев находился в офсайде, это вообще нет смысла обсуждать, он не влиял на эпизод», — приводит слова арбитра издание «Чемпионат».

Ранее Федотов высказался о голе «Спартака» в ворота «Зенита».

Встреча проходит в Москве на стадионе «Лукойл Арена». Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым, который дал стартовый свисток в 20:30 по московскому времени.

Ответная игра состоится 16 апреля в Санкт-Петербурге.