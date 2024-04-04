Бывший защитник «Спартака» Евгений Бушманов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о поражении от «Зенита» (1:2) в матче на Кубок России.

- Поражение «Спартака» от «Зенита» ожидаемо или по игре мог быть другой результат?

- Ожидаемым поражение не было. Понятно, что перед началом матча можно было представить любой результат. Первый тайм «Спартак» провел хорошо, с преимуществом, и закономерно повел в счете. Но во второй половине матча все перевернулось. Уже «Зенит» полностью владел инициативой, и игра шла под его диктовку.

- Это вызвано заменами в команде Семака?

- В том числе. На поле вышли основные игроки. Ну и темп питерцы взвинтили сразу после перерыва, буквально с первых секунд. Это было заметно.

- Получается, «Спартак» пока не готов к игре в высоком темпе?

- В первом тайме были смешенные составы. Игра показала, что у «Спартака» более ровная обойма футболистов. А у «Зенита» сильнее стартовый состав.

- Можете отметить что-то позитивное в игре «Спартака»?

- Первый тайм. Он был хорошим по всем показателям: по скорости, по движению, по качеству. Но учитывая те составы, которые начинали игру, такое можно было предположить. Хозяева сыграли так, как могут и должны. А тот состав «Зенита», который вышел на первый тайм, оказался просто не готов к этим скоростям и такому давлению.

- После матча многие хвалят молодого бразильца Педро. Это новая звезда «Зенита»?

- Было давно понятно, кто видел матчи питерцев на сборах, что это интересный парень. Он нестандартный, с ударом и обыгрышем. Все это он показал во вчерашнем матче. Но пока рано говорить о его звездности, все-таки надо посмотреть, как он дальше будет прогрессировать. Одно дело выйти на Кубок, когда тебя еще всерьез никто особо не воспринимает. А вот когда к нему начнут готовиться, это будет уже другая ситуация. Тогда станет понятно, сможет ли он расти дальше.

- Какие у «Спартака» шансы во второй игре в Питере? Не считаете, что все уже решено?

- Нет. Ничего не решено. Понятно, что инициатива сейчас на стороне «Зенита». Учитывая, что второй матч пройдет в Питере. Но отыграть один мяч вполне возможно.

- Считаете, «Спартаку» есть, что предложить «Зениту», чтобы победить в Питере?

- Конечно. Это огромное желание победить. «Спартаку» это больше нужно, чем питерцам.

- Почему?

- У «Зенита» основное направление – чемпионат. У «Спартака» в чемпионате дела пока никак не идут. А вот шанс побороться за кубок имеется. Понятно, что шансы останутся и в случае вылета от «Зенита» в путь регионов, но все равно если пройти питерцев, то это добавит куража и уверенности команде Абаскаля.

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Елена Григорьевская