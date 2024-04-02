Полузащитник московского «Спартака» Виктор Мозес залечил травму и приступил к тренировкам в общей группе.

Как стало известно Metaratings, 33-летний футболист может попасть в заявку на предстоящую игру против «Зенита».

В текущем сезоне нигериец принял участие в 16 матчах во всех турнирах, отметился одним забитым мячом и записал на свой счет один ассист.

Первый полуфинальный матч Кубка России Пути РПЛ «Спартак» - «Зенит» состоится завтра, 3 апреля. Стартовый свисток арбитра должен будет прозвучать в 20:30 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в прямой текстовой трансляции на портале LiveResult.