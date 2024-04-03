Бышовец объяснил, почему Зиньковский – не замена Промесу

Известный тренер Анатолий Бышовец высказался об Антоне Зиньковском как о возможной замене форварду «красно-белых» Квинси Промесу, который сидит в тюрьме ОАЭ. В последнее время именно Зиньковским эксперты предлагают залатать образовавшуюся дыру на фланге атаки «Спартака».

«Зиньковский оказывает влияние на игру команды только в завершающей стадии, Промес же влиял на игру команды в целом», - говорит Бышовец Legalbet.

Как добавил эксперт, Промес помогал своим партнёрам раскрывать их лучшие возможности. Но про Зиньковского так пока сказать сложно.

Напомним, что вечером 3 апреля «Спартак» примет дома «Зенит» в Кубке России. Текстовую трансляцию игры проведёт наш портал.