Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бышовец объяснил, почему Зиньковский – не замена Промесу

03 Апреля 2024 • 18:42 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
1 3.35 X 3.80 2 2.03
Через 0 ч. 29 мин.

Известный тренер Анатолий Бышовец высказался об Антоне Зиньковском как о возможной замене форварду «красно-белых» Квинси Промесу, который сидит в тюрьме ОАЭ. В последнее время именно Зиньковским эксперты предлагают залатать образовавшуюся дыру на фланге атаки «Спартака».

«Зиньковский оказывает влияние на игру команды только в завершающей стадии, Промес же влиял на игру команды в целом», - говорит Бышовец Legalbet.

Как добавил эксперт, Промес помогал своим партнёрам раскрывать их лучшие возможности. Но про Зиньковского так пока сказать сложно.

Напомним, что вечером 3 апреля «Спартак» примет дома «Зенит» в Кубке России. Текстовую трансляцию игры проведёт наш портал.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анатолий Бышовец Антон Зиньковский Квинси Промес ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 03 Апреля
19:31
Соболев – в основе «Спартака» на битву с «Зенитом»
18:42
Бышовец объяснил, почему Зиньковский – не замена Промесу
18:30
Дьяков: «Кубок России «Спартаку» важнее, чем третье место РПЛ»
16:03
Горшков: «Спартаку» в матче с «Зенитом» надо что-то показать, а то они ни одного мяча забить не могут»
15:09
Геннадий Морозов: Если «Спартак» выиграет Кубок, то сезон прошёл не зря
14:32
Булавин: «Если «Зенит» будет играть вразвалочку, ему будет трудно одолеть «Спартак»
13:13
Мостовой — об игре между «Спартаком» и «Зенитом»: «Какой смысл её смотреть, если всё равно никто не вылетает?»
12:39
Актуальная ставка и прогноз на матч Спартак — Зенит Кубка России — 3 апреля 2024
12:35
Григорян сделал прогноз на точный счёт матча «Спартак» - «Зенит»
12:25
Канчельскис: Последний раз «Спартак» выглядел стабильно при Романцеве
12:00
Тарханов: «Для «Спартака» проигрыш «Зениту» станет провалом сезона»
11:24
Прогноз и ставка от Константина Генича на матч Спартак – Зенит Кубка России – 3 апреля 2024
11:16
Прогноз и ставка от Дениса Казанского на матч Спартак – Зенит Кубка России – 3 апреля 2024
11:03
«Спартак» может уволить Абаскаля после матчей с «Зенитом» - названо условие
11:00
Кого Абаскалю бог подскажет: Угадываем составы «Спартака» и «Зенита» на Дерби двух столиц
02:11
Спартак - Зенит: где смотреть прямую трансляцию онлайн
02 Апреля
20:45
Эксперт считает, что «Спартак» и «Зенит» выставят сильнейшие составы
19:35
Матч «Спартака» и «Зенита» покажут в кинотеатрах восьми городов России 1
17:23
Шикунов считает, что «Спартак» может обыграть «Зенит»
17:04
Лепёхин: «Говорить, что домашний стадион даст «Спартаку» преимущество в матче с «Зенитом» — нельзя»
16:47
Ахметов — о матче со «Спартаком»: «Будет тяжёлая игра, как и всегда»
15:58
Корнюхин: «Зенит» выглядит предпочтительнее «Спартака», но лёгкой прогулки не будет»
15:26
Актуальный прогноз и ставка на матч Спартак — Зенит Кубка России — 3 апреля 2024
15:03
Гладилин поделился ожиданиями от матчей Кубка России
14:59
Бывший тренер «Спартака» оценил шансы команды обыграть «Зенит»
14:53
«Спартак» забьёт «Зениту»: Деменко высказался о кубковой битве двух столиц
13:42
Тарханов: «Мне кажется, «Спартак» и «Зенит» выпустят основные составы на кубковый матч»
13:12
Мозес восстановился и готов сыграть с «Зенитом»
12:47
Прогноз и ставка на точный счёт матча Спартак — Зенит Кубка России — 3 апреля 2024
12:36
Прогноз на точный счёт матча Спартак — Зенит Кубка России — 3 апреля 2024
11:14
Масалитин: «В матче со «Спартаком» у «Зенита» есть шанс дать возможность передохнуть ведущим игрокам»
10:58
Масалитин: «Спартак» с «Зенитом» в Кубке будут играть на результат»
01 Апреля
20:04
Шикунов высказался о предстоящем матче между «Спартаком» и «Зенитом»
19:41
Источник: Марио Фернандес не сыграет со «Спартаком»
19:38
Александр Кержаков назвал фаворита матча «Спартак» - «Зенит»
19:10
В «Спартаке» ожидают 30 тысяч болельщиков на игру с «Зенитом» 1
14:06
Изидор: «Для меня очень важно обыграть «Спартак» 1
11:09
Титов: «Этот «Зенит» можно обыгрывать»
31 Марта
15:32
Дуарте будет готов сыграть за «Спартак» против «Зенита»
20 Марта
15:55
Бушманов: «Спартаку» нужно цепляться за Кубок России»
13:23
Тарханов: «Спартак» может дать бой «Зениту»
18 Марта
19:30
«Спартак» - «Зенит»: объявлены дата и время кубкового матча
09:26
Кечинов: «Спартаку» будет тяжело пройти «Зенит» в Кубке России»
17 Марта
20:38
Заварзин: «Зенит» посильнее, но «Спартак» может порой сделать что-то на энтузиазме»
17:10
Туфрин — о формате Кубка России: «Стало интереснее, посещаемость матчей возросла»
16 Марта
23:58
Мостовой: «А смысл убирать Абаскаля?»
17:45
Деменко считает, что поражение от «Спартака» может повлиять на «Зенит»
15 Марта
21:08
Прудников: У «Спартака» шансы такие же, как и у «Зенита»
15:53
Пономарёв: «Не исключаю, что «Спартак» пройдёт «Зенит» в Кубке России» 2
15:35
Гришин назвал финалистов Кубка России Пути РПЛ 1
15:16
Гордеев: «Если «Спартак» поймает кураж в кубковых матчах с «Зенитом», то мало никому не покажется»
15:02
«Спартак» может дать бой «Зениту» — Гладилин
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
СПАРТАК МОСКВА ЗЕНИТ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
УЕФА обновил клубный рейтинг - «Реал» на третьем месте Гвардиола назвал фаворита в чемпионской гонке АПЛ Назван клуб с самым дорогим составом - это не «Реал» и «ПСЖ» Суперкомпьютер понизил шансы «Манчестер Сити» на победу в АПЛ, объявился новый фаворит Неймар назвал свой следующий клуб – он не поедет к Месси «Ливерпуль» выиграет Премьер-лигу, календарь говорит об этом Гвардиола отчитал Грилиша после ничьей с «Арсеналом» Гвардиола ноет, Анчелотти счастлив: Почему «Реал» получил преимущество над «Манчестер Сити» Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Педри назвал команды, которые встретятся в финале Лиги чемпионов
Футбольные шахматы Артеты и Гвардиолы: нули «Арсенала» с «Манчестер Сити» оставили «Ливерпуль» во главе таблицы Зидана мотивирует работа лишь в одной команде – это не «Реал» Карпин врезал по чемпионским амбициям «Динамо»: «Ростов» забил четыре и разгромил «бело-голубых» в Москве В отсутствие Винисиуса зарешал Родриго: дубль бразильца принёс «Реалу» победу над «Атлетиком» «Динамо» - «Ростов»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Барселона» скромно, но по делу одолела «Лас-Пальмас», проведя больше часа в большинстве Холанн решил, когда уйдёт из «Манчестер Сити» «Ювентус» может уволить Аллегри Месси назвал претендентов на «Золотой мяч» Месси или Роналду: Кто в итоге стал лучшим бомбардиром «эль класико»
Спортивные новости
Вайсфельд: «Локомотив» – главный претендент на победу в Кубке Гагарина» Канарейкин отказался прогнозировать финалистов Кубка Гагарина Бывший главный тренер сборной России заявил, что все полуфиналисты Кубка Гагарина имеют равные шансы на трофей Обладатель Кубка Стэнли Кузнецов назвал главного претендента на победу в Кубке Гагарина Бывший тренер «Локомотива» рассказал, за счет чего команда разгромила «Трактор» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 03 Апреля
19:56 · Кубок России
Титов — о матче с «Зенитом»: «Хотелось бы, чтобы «Спартак» показал, что умеет забивать без Промеса»
19:39 · Россия. Премьер-лига
Давидс готов возглавить «Локомотив»
19:26 · Кубок России
Булыкин ответил, был ли пенальти на Пиняеве
19:26 · Кубок России
Экс-полузащитник «Локомотива» рассказал, с какими проблемами столкнулся клуб в весенней части сезона эксклюзив
19:25 · Кубок России
Пиняев: «Повезло, что обошлось без сотрясения и перелома»
19:18 · Кубок России
Гуренко: «Не самая удачная игра «Локомотива», как-то тяжеловато они выглядели в матче с «Уралом»
19:16 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Уткин скоро будет в строю»
19:03 · Россия. Премьер-лига
Давила прервал затяжную серию без голов за ЦСКА
18:58 · Кубок России
Булыкин считает, что «Локомотиву» сейчас не нужно отправлять в отставку Галактионова
18:58 · Кубок России
Давила в падении через себя открыл счёт в матче с «Балтикой»
18:55 · Кубок России
Пименов объяснил вылет «Локомотива» из Кубка России
18:50 · Кубок России
Акинфеев дал интервью в прямом эфире по ходу матча с «Балтикой»
18:47 · Россия. Премьер-лига
«Балтика» потеряла легионера из-за травмы в кубковом матче с ЦСКА
18:47 · Кубок России
Нагорных — о вылете «Локомотива» из Кубка России: «Задача не выполнена»
18:42 · Россия. Премьер-лига
Бышовец объяснил, почему Зиньковский – не замена Промесу
Все новости
Рекомендуем