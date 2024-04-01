Александр Кержаков назвал фаворита матча «Спартак» - «Зенит»

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков рассказал, кто, по его мнению, одержит победу в предстоящем матче 1/2 финала Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом».

По его словам, победу одержат подопечные Сергея Семака.

- Я думаю, что «Зенит» фаворит этой встречи и в этом кубковом противостоянии. Поэтому может быть и не совсем легкую, но все-таки победу одержит «Зенит», - цитирует бывшего игрока петербургской команды «Спорт-Экспресс».

Напомним, игра пройдёт в Москве на стадионе «Спартака» 3 апреля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по мск. Ответная встреча состоится 16-18 апреля в Санкт-Петербурге. Точная дата будет определенная позднее.

Месяц назад «Зенит» и «Спартак» встречались в рамках РПЛ, игра завершилась нулевой ничьей.

Ранее в московском клубе сообщили, что на матче ожидается около 30 тысяч болельщиков.