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Александр Кержаков назвал фаворита матча «Спартак» - «Зенит»

01 Апреля 2024 • 19:38 Комментировать
Спартак Москва
...
Зенит
1 3.35 X 3.80 2 2.03
03.04 20:30

Бывший форвард сборной России Александр Кержаков рассказал, кто, по его мнению, одержит победу в предстоящем матче 1/2 финала Кубка России между «Спартаком» и «Зенитом».

По его словам, победу одержат подопечные Сергея Семака.

- Я думаю, что «Зенит» фаворит этой встречи и в этом кубковом противостоянии. Поэтому может быть и не совсем легкую, но все-таки победу одержит «Зенит», - цитирует бывшего игрока петербургской команды «Спорт-Экспресс».

Напомним, игра пройдёт в Москве на стадионе «Спартака» 3 апреля, стартовый свисток прозвучит в 20:30 по мск. Ответная встреча состоится 16-18 апреля в Санкт-Петербурге. Точная дата будет определенная позднее.

Месяц назад «Зенит» и «Спартак» встречались в рамках РПЛ, игра завершилась нулевой ничьей.

Ранее в московском клубе сообщили, что на матче ожидается около 30 тысяч болельщиков.


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